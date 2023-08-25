Велика Британія витратить $130 млн на придбання чипів для штучного інтелекту — Finance.ua
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Велика Британія витратить $130 млн на придбання чипів для штучного інтелекту

Технології&Авто
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Уряд Великої Британії вирішив виділити $130 млн на придбання чипів для обробки завдань штучного інтелекту. Про це повідомляє видання The Telegraph.
Цей крок входить до комплексу заходів, ініційованих прем'єр-міністром Ріші Сунаком для перетворення Королівства на найбільший ШІ-тех хаб Європи. Нині у цій сфері зберігається глобальний дефіцит чипів через гонку з нарощування обчислювальних потужностей.
За даними видання, Агентство з досліджень та інновацій замовило 5000 GPU від NVIDIA. Переговори також ведуться з AMD та Intel.
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Нагадаємо, раніше американська технологічна корпорація IBM представила прототип аналогового чіпа штучного інтелекту, який оперує на подібних принципах до людського мозку. Компанія стверджує, що їхній чип може зробити значний внесок у підвищення ефективності та енергоощадності штучного інтелекту в комп’ютерах та смартфонах
«Порівняно з традиційними комп’ютерами, людський мозок здатен досягати виняткової продуктивності, споживаючи при цьому мало енергії», — заявив Танос Василопулос з дослідницької лабораторії IBM у Швейцарії.
Він вказав, що висока енергоефективність чипа IBM призведе до того, що автомобілі, мобільні телефони та камери зможуть виконувати ще більш складні завдання.
«Крім того, хмарні провайдери зможуть використовувати ці чипи для зниження витрат на електроенергію та скорочення викидів вуглекислого газу», — заявив вчений.
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