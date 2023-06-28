США розглядають нові обмеження на експорт чіпів ШІ до Китаю — Finance.ua
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США розглядають нові обмеження на експорт чіпів ШІ до Китаю

Технології&Авто
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США розглядають нові обмеження на експорт чіпів ШІ до Китаю
США розглядають нові обмеження на експорт чіпів ШІ до Китаю
У Сполучених Штатах розглядають питання запровадження нових обмежень на експорт чіпів штучного інтелекту до Китаю.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Це пов’язано з побоюваннями у США, що Китай може використовувати ці чіпи для розробки зброї та здійснення атак хакерів.
Міністерство торгівлі може припинити поставки чіпів, вироблених Nvidia та іншими виробниками мікросхем, клієнтам у Китаї та інших країнах, що викликають занепокоєння.
У звіті йдеться, що міністерство торгівлі США припинить постачання чіпів, вироблених Nvidia та іншими виробниками чіпів, клієнтам у КНР вже у липні.
Також нові обмеження, які розробляє американський департамент, заборонятимуть продаж навіть чіпів A800 без ліцензії, які компанія створила для посилення китайського ринку.
Nvidia відмовилася від коментарів, а AMD не відразу відповіла на запит про коментар.
Американські чиновники та політики все частіше розглядають ШІ через призму національної безпеки. Зброя, наповнена штучним інтелектом, може дати суперникам США перевагу на полі бою, а інструменти штучного інтелекту можна використовувати для створення хімічної зброї або шкідливого комп’ютерного коду.
США переконали Нідерланди та Японію, які є провідними світовими виробниками обладнання для виробництва мікросхем, приєднатися до політики США та працюють з ними над уніфікацією списку контрольованих товарів.

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За матеріалами:
suspilne.media
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