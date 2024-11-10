У Китаї багатіїв і компанії зобов’язують пройти податкові перевірки для наповнення місцевих бюджетів — Finance.ua

У Китаї багатіїв і компанії зобов’язують пройти податкові перевірки для наповнення місцевих бюджетів Сьогодні 22:17 — Світ

У Китаї багатіїв і компанії зобов’язують пройти податкові перевірки для наповнення місцевих бюджетів, Фото: freepik

Китайська влада активізувала вимоги до заможних громадян і компаній щодо перевірки податкових зобов’язань. Податкові інспекції та так звані «самоперевірки» стали інструментом для підтримки місцевих бюджетів, які зазнали втрат через спад на ринку нерухомості.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

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Вимоги щодо сплати податків створили тривогу серед заможних людей у таких містах, як Пекін, Шанхай і Шеньчжень.

Багато хто навіть не усвідомлював, що прибутки від їхніх закордонних інвестицій також підпадають під оподаткування в Китаї.

Деяким особам навіть нагадали про мало відомі законодавчі положення з 2019 року, які зобов’язують декларувати іноземні доходи.

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Зростання штрафів і конфіскацій

Окрім податків, місцеві уряди різко збільшили штрафи та конфіскації: сім із 16 провінцій показали суттєве зростання доходів від штрафів, причому у Пекіні та західному Чунціні зростання сягнуло 22,4% і 21,9% відповідно.

Деякі регіони навіть припинили публікувати дані про штрафні доходи через «аномальне» зростання в останні місяці.

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