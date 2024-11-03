Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають

Технології&Авто
14
Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають
Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають
У китайському місті Гуанчжоу почалося будівництво заводу з випуску автомобілів, що літають. Проєкт реалізує китайський виробник електрокарів XPeng.
Про це пише cnevpost.com.
Виробнича база, побудована на замовлення компанії Xpeng Aeroht, стане першим у світі заводом з масового виробництва автомобілів, що літають.
Компанія XPeng у липні підписала угоду із зоною промислового розвитку Гуанчжоу про інвестиції та співпрацю в рамках проєкту літаючого автомобіля Xpeng Aeroht. Відповідно до документа, спочатку на заводі будуть вироблятися літальні модулі.
Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають
Виробнича потужність майбутнього проєкту становитиме 10 тис. одиниць на рік.
Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року компанія планувала розпочати передпродажі XPeng Aeroht — модульного автомобіля, з багажника якого вилітає пілотований апарат, здатний підняти у повітря двох людей.
Як заявляв віце-президент компанії Ван Тань, власник такого автомобіля зможе доїхати до якогось гарного місця, а потім вивести з багажника літальний апарат та полетіти далі, куди не зможе проїхати колісний транспорт.
Китай запустив будівництво заводу для виробництва автомобілів, які літають
З його слів, автомобіль спочатку мають намір продавати в Китаї, а в майбутньому — послідовно просувати і на світовому ринку. За попередньою оцінкою, ціна модульного автомобіля, що літає, складе від 1 до 2 млн ($138−276 тис.). Доставку клієнтам компанія розраховує розпочати у четвертому кварталі 2025 року.
Китайська столиця також має намір розширити сценарії польотів на малих висотах, у тому числі у сферах аварійно-рятувальних робіт з повітря та авіаекспрес-доставки.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.