Експорт Китаю зріс найшвидше за два роки перед загрозою тарифів Трампа — Finance.ua
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Експорт Китаю зріс найшвидше за два роки перед загрозою тарифів Трампа

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У жовтні китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США та Європейського Союзу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на митні дані.
Минулого місяця вихідні поставки з другої за величиною економіки світу зросли на 12,7% в річному обчисленні, що перевищило прогноз зростання на 5,2%, і зростання на 2,4% у вересні.
Імпорт впав на 2,3% в порівнянні з очікуваннями падіння на 1,5%, ставши негативним вперше за чотири місяці.
Профіцит торгового балансу Китаю минулого місяця зріс до 95,27 млрд дол у порівнянні з 81,71 млрд дол у вересні.
Минулого місяця експорт Китаю до США збільшився на 8,1% в річному обчисленні, тоді як вихідні поставки до Європи підскочили на 12,7% за той самий період.
Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула увагу до його передвиборчої обіцянки запровадити тарифи на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, призведе до переміщення запасів на склади на експортному ринку Китаю.
Тарифна загроза Трампа лякає китайських власників фабрик і чиновників, адже на кону щорічні поставки на суму близько 500 млрд дол, а торгівельна напруженість з ЄС, який минулого року імпортував китайських товарів на суму 466 мільярдів доларів, посилилася.
Експортний імпульс був єдиною світлою плямою для економіки, що переживає труднощі, оскільки довіра домогосподарств і бізнесу була підірвана тривалою борговою кризою на ринку нерухомості.
За матеріалами:
Економічна Правда
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