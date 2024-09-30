У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю — Finance.ua

У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю
З 25 вересня банки Киргизстану вимагають від відправників платежів до Китаю та Європи підписати гарантійний документ, що підтверджує доставку товару в республіку протягом 60 днів.
Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на інформацію від імпортерів.
Учасники тематичних чатів з питань зовнішньоекономічної діяльності також розповсюджують таку інформацію.
Від 30 вересня набуває чинності постанова Національного банку Киргизстану, ухвалена на початку місяця, згідно з якою на рік запроваджується заборона на оплату товарів, робіт та послуг іноземним компаніям за межами країни без реального постачання продукції до республіки. Виняток зроблено для деяких державних компаній, затверджених урядом.
У серпні до Бішкека прибула делегація Міністерства фінансів США, яка вимагала від киргизьких банків припинити надавати росії послуги для обходу санкцій, пригрозивши їм відключенням від SWIFT і можливістю обмеження в доларових транзакціях, про що заявив податковий експерт Михайло Жуховицький.
На думку експертів, постанова Нацбанку Киргизстану, яка має назву «Про забезпечення економічної безпеки та підтримання фінансової стабільності», фактично унеможливлює використання схеми оплати товарів з подальшою їхньою доставкою до росії, що зазначає видання з посиланням на свої джерела.
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