У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю — Finance.ua

У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю Сьогодні 23:10 — Світ

З 25 вересня банки Киргизстану вимагають від відправників платежів до Китаю та Європи підписати гарантійний документ, що підтверджує доставку товару в республіку протягом 60 днів.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на інформацію від імпортерів.

Учасники тематичних чатів з питань зовнішньоекономічної діяльності також розповсюджують таку інформацію.

Від 30 вересня набуває чинності постанова Національного банку Киргизстану, ухвалена на початку місяця, згідно з якою на рік запроваджується заборона на оплату товарів, робіт та послуг іноземним компаніям за межами країни без реального постачання продукції до республіки. Виняток зроблено для деяких державних компаній, затверджених урядом.

У серпні до Бішкека прибула делегація Міністерства фінансів США, яка вимагала від киргизьких банків припинити надавати росії послуги для обходу санкцій, пригрозивши їм відключенням від SWIFT і можливістю обмеження в доларових транзакціях, про що заявив податковий експерт Михайло Жуховицький.

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На думку експертів, постанова Нацбанку Киргизстану, яка має назву «Про забезпечення економічної безпеки та підтримання фінансової стабільності», фактично унеможливлює використання схеми оплати товарів з подальшою їхньою доставкою до росії, що зазначає видання з посиланням на свої джерела.

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