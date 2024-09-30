У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю — Finance.ua
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У Киргизстані перекрили канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю

Світ
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З 25 вересня банки Киргизстану вимагають від відправників платежів до Китаю та Європи підписати гарантійний документ, що підтверджує доставку товару в республіку протягом 60 днів.
Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на інформацію від імпортерів.
Учасники тематичних чатів з питань зовнішньоекономічної діяльності також розповсюджують таку інформацію.
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Від 30 вересня набуває чинності постанова Національного банку Киргизстану, ухвалена на початку місяця, згідно з якою на рік запроваджується заборона на оплату товарів, робіт та послуг іноземним компаніям за межами країни без реального постачання продукції до республіки. Виняток зроблено для деяких державних компаній, затверджених урядом.
У серпні до Бішкека прибула делегація Міністерства фінансів США, яка вимагала від киргизьких банків припинити надавати росії послуги для обходу санкцій, пригрозивши їм відключенням від SWIFT і можливістю обмеження в доларових транзакціях, про що заявив податковий експерт Михайло Жуховицький.
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На думку експертів, постанова Нацбанку Киргизстану, яка має назву «Про забезпечення економічної безпеки та підтримання фінансової стабільності», фактично унеможливлює використання схеми оплати товарів з подальшою їхньою доставкою до росії, що зазначає видання з посиланням на свої джерела.
За матеріалами:
НВ
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