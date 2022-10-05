У Київтеплоенерго пояснили, чому не у всіх киян є гаряча вода — Finance.ua

У Київтеплоенерго пояснили, чому не у всіх киян є гаряча вода Вчора 20:01 — Особисті фінанси

У Київтеплоенерго пояснили, чому не у всіх киян є гаряча вода

Начальник відділу експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин пояснив містянам, що майже 80% тепломереж Києва вичерпали свій термін експлуатації, тому на окремих ділянках трапляються повторні пошкодження після проведених гідравлічних випробувань.

Через це деякі будинки залишаються без гарячої води довше. Послугу відновлюють одразу після завершення повторних ремонтів.

Олександр Пелипишин також нагадав, що для підготовки тепломереж до роботи в опалювальний сезон, у місті провели обов’язкові гідравлічні випробування трубопроводів. У цей період виявили та усунули 2200 пошкоджень.

Пояснення він надав під час гарячої лінії у контакт-центрі 15-51. А адреси, де немає гарячої води, що надавали кияни, пообіцяв перевірити.

Пелипишин наголосив, що якщо проблема знаходиться у зоні відповідальності Київтеплоенерго, районні підрозділи проведуть необхідні ремонтні роботи.

Енергетики впевнені, що виявлені й усунуті влітку пошкодження трубопроводів зменшують кількість аварійних ситуацій взимку. У холодний період року усувати пориви на тепломережах готові 38 аварійних бригад «Київтеплоенерго». Це дозволить швидше ліквідовувати пошкодження.

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Зараз аварійна служба підприємства налічує 1260 працівників. У середньому щоденно у Києві усувають 30-40 пошкоджень теплових мереж. Крім того, поки погода дозволяє, підприємство здійснює їх планову заміну.

У Київтеплоенерго нагадують, що дізнаватися про причини відсутності комунальних послуг можна у контакт-центрі 15-57. А про енергетику міста — у Telegram-каналі

Окрім цього кияни можуть отримати консультації щодо послуг КП «Київтеплоенерго» у єдиній абонентській службі — Комунальний Концерн «Центр комунального сервісу».

Проконсультуватись з фахівцем ЦКС можна дистанційно, без візиту до центрів обслуговування. Для цього достатньо обрати зручний канал зв’язку та формат спілкування: Месенджер у Facebook, Skype або Telegram. Також працює гаряча лінія за тел.: (044) 247-40-40.

У ЦКС клієнти Київтеплоенерго зможуть онлайн: передати показання лічильників; здійснити коригування показань та отримати перерахунок; проконсультуватись з питань нарахувань чи заборгованості за тепло і гарячу воду; подати заяву та копії документів для укладання договору реструктуризації боргу; замовити дублікат рахунку-повідомлення; отримати інформацію щодо оплат та способи їх здійснення; замовити повірку, заміну та опломбування лічильників (під час воєнного стану у разі закінчення терміну повірки лічильники з обліку не знімаються); встановити лічильники на облік після повірки чи заміни тощо.

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Вечірній Київ За матеріалами:

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