У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону — Finance.ua

У Кривому Розі відкрили кримінальну справу через зрив опалювального сезону Сьогодні 19:44 — Кримінал

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків.

«Без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія. У місті продовжують роботу 66 ремонтних бригад, в тому числі залучених з інших міст та регіонів. Це прискорить підключення будинків до тепла. Безперервно працює Штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах», — повідомив Кулеба.

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.

Читайте також Субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

Він також додав, що складна ситуація у місті Херсон. Через постійні обстріли без опалення там залишились 217 житлових будинків, не функціонує частина котелень міста.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.