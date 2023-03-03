У країнах ЄС побудують 30 "гігафабрик" для збереження енергії — Finance.ua
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У країнах ЄС побудують 30 "гігафабрик" для збереження енергії

Енергетика
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У країнах ЄС побудують 30 "гігафабрик" для збереження енергії
У країнах ЄС побудують 30 "гігафабрик" для збереження енергії
У ЄС розпочинають проєкт розбудови акумуляторних фабрик для накопичення електроенергії з метою досягнення енергетичної незалежності та нульового рівня шкідливих викидів.
Про це йдеться в релізі на сайті Єврокомісії.
«У 2022 році загальні інвестиції в „батарейну“ екосистему ЄС сягнули 180 мільярдів євро. Це охоплює більш ніж 160 промислових проєктів, які вже реалізовані або перебувають у процесі виконання, в усіх ланцюгах створення доданої вартості, що дорівнює близько 70 гігават-годин установленої батарейної спроможності», — йдеться у повідомленні.
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За підсумками зустрічі Європейського акумуляторного альянсу віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що у країнах ЄС будуть створені 30 «гігафабрик» для збереження енергії.
Він наголосив, що це особливо важливо для розвитку відновлюваних джерел енергії та досягнення нульового рівня шкідливих викидів промисловості до 2050 року.
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Через вторгнення росії в Україну ціна на газ у ЄС стала майже у сім разів вищою, ніж у США. Окрім того, інші економіки також прагнуть швидкого розвитку батарей, стимулюючи їх виробництво та видобуток сировинних матеріалів, змінюючи глобальні правила гри в енергетиці.
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Тому особлива увага учасників Європейського акумуляторного альянсу приділяється усуненню ризиків та позбавленню залежності від третіх країн у постачаннях сировини, особливо від Китаю, на який припадає до 80% рідкоземельних матеріалів, що використовуються у промисловості ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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