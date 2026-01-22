0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У КМВА не підтверджують виїзд 600 тисяч людей із Києва

50
Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей протягом січня.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону «Єдині новини».
Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв, що протягом січня з Києва виїхали 600 000 містян. Однак Катерина Поп каже, що така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.
Читайте також
«І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди (виїхали. — Ред.), ну, хіба вони не вимкнули світло», — пояснила речниця.
Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 9 січня в оселях низки киян зникло тепло. За даними Міненерго, у столичному регіоні також була найскладніша ситуація з енергопостачанням. 15 січня за дорученням президента запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.
Сам президент Володимир Зеленський розкритикував владу Києва за підготовку до можливих блекаутів, поставивши їй у приклад підготовку в Харкові. Кличко поскаржився на «суцільний хейт» та відповів, що заяви Зеленського «нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців».
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems