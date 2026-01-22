У КМВА не підтверджують виїзд 600 тисяч людей із Києва Сьогодні 20:22

Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей протягом січня.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в етері телемаратону «Єдині новини».

Раніше міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю Times заявляв , що протягом січня з Києва виїхали 600 000 містян. Однак Катерина Поп каже, що така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.

«І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди (виїхали. — Ред.), ну, хіба вони не вимкнули світло», — пояснила речниця.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 9 січня в оселях низки киян зникло тепло. За даними Міненерго, у столичному регіоні також була найскладніша ситуація з енергопостачанням. 15 січня за дорученням президента запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.

Сам президент Володимир Зеленський розкритикував владу Києва за підготовку до можливих блекаутів, поставивши їй у приклад підготовку в Харкові. Кличко поскаржився на «суцільний хейт» та відповів, що заяви Зеленського «нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців».

hromadske За матеріалами:

