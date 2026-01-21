Скільки людей виїхало з Києва у січні
Мер Києва Віталій Кличко у коментарі The Times заявив, що у січні зі столиці виїхали 600 тисяч осіб.
«Цього місяця 600 000 людей вже покинули столицю, де проживає понад 3 мільйони мешканців», — повідомив Кличко.
Мається на увазі, що за білінговими даними, зараз на 600 тисяч менше телефонів «ночують» в місті.
«Звідси цифра, яку озвучив мер. Так, наприклад, рахували, скільки залишалось людей в місті на початку війни (800 тисяч було). Хтось скористався порадами і кому було куди, поїхали — за місто, до друзів. Плюс канікули зараз подовжили. Також студенти на онлайні, і частина їх роз’їхалася, хто не київські», — зазначили в пресслужбі Кличка.
Нагадаємо, внаслідок атаки на столицю без тепла залишились 5635 багатоповерхівок.
І хоча фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили ремонтні роботи, і наразі водопровідні об’єкти міста працюють в нормальному режимі. Але нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії.
