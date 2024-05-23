У Канаді заморозили російського майна й коштів на понад $350 мільйонів — Finance.ua
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У Канаді заморозили російського майна й коштів на понад $350 мільйонів

Світ
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У Канаді заморозили російського майна й коштів на понад $350 мільйонів
У Канаді заморозили російського майна й коштів на понад $350 мільйонів
У рамках впровадження економічних санкцій проти рф за порушення суверенітету України у Канаді було заблоковано активів і коштів на загальну суму понад 457 млн канадських доларів (більше 350 млн дол. США).
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій.
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«З 24 лютого 2022 року у Канаді загалом було заморожено активів на 140,1 млн канадських доларів у еквіваленті й припинено фінансових транзакцій на понад 317,2 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії», — заявили правоохоронці.
У поліції додали, що заблокували також фінансових операцій на суму 387,2 тис. канадських дол. й заморозили активів на 116,1 тис. дол., пов’язаних із підсанкційними білоруськими особами.
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Додамо, що минулого разу подібні монетарні дані стосовно канадських антиросійських санкцій було оприлюднено у вересні минулого року і з того часу загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 16 млн канадських дол., хоча перелік підсанкційних осіб був розширений.
За матеріалами:
Укрінформ
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