У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року — Finance.ua
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У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року

Нерухомість
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У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року
У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року
У Канаді подовжать заборону іноземцям купувати житло ще на два роки, до 2027-го.
Про це пише Bloomberg.
Заборону впровадили у 2022 році, обмеження мали завершитися 1 січня 2025 року.
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Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд переконана, що подовження заборони вказуватиме, що будинки в Канаді для проживання канадських сімей, а не «спекулятивний клас або актив».
Винятком є купівля іноземцями, які купують землю або житлову нерухомість для забудови, а також іноземні студенти, які мають право на роботу й перебувають у Канаді протягом тривалого періоду.
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Додається, що навіть за ознак відновлення ринку нерухомості, ціни на житло в Торонто й Ванкувері «викликають занепокоєння». Середня ціна на житло становить близько 730 тисяч канадських доларів (542 тисячі доларів), що на 36% більше, ніж пʼять років тому.
За матеріалами:
The Village Україна
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