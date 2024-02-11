У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року — Finance.ua

У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року
У Канаді подовжать заборону іноземцям купувати житло ще на два роки, до 2027-го.
Про це пише Bloomberg.
Заборону впровадили у 2022 році, обмеження мали завершитися 1 січня 2025 року.
Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд переконана, що подовження заборони вказуватиме, що будинки в Канаді для проживання канадських сімей, а не «спекулятивний клас або актив».
Винятком є купівля іноземцями, які купують землю або житлову нерухомість для забудови, а також іноземні студенти, які мають право на роботу й перебувають у Канаді протягом тривалого періоду.
Додається, що навіть за ознак відновлення ринку нерухомості, ціни на житло в Торонто й Ванкувері «викликають занепокоєння». Середня ціна на житло становить близько 730 тисяч канадських доларів (542 тисячі доларів), що на 36% більше, ніж пʼять років тому.
Поділитися новиною