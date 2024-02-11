У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року — Finance.ua

У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року Сьогодні 19:15 — Нерухомість

У Канаді подовжили заборону на купівлю житла іноземцями до 2027 року

У Канаді подовжать заборону іноземцям купувати житло ще на два роки, до 2027-го.

Про це пише Bloomberg.

Заборону впровадили у 2022 році, обмеження мали завершитися 1 січня 2025 року.

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Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд переконана, що подовження заборони вказуватиме, що будинки в Канаді для проживання канадських сімей, а не «спекулятивний клас або актив».

Винятком є купівля іноземцями, які купують землю або житлову нерухомість для забудови, а також іноземні студенти, які мають право на роботу й перебувають у Канаді протягом тривалого періоду.

Додається, що навіть за ознак відновлення ринку нерухомості, ціни на житло в Торонто й Ванкувері «викликають занепокоєння». Середня ціна на житло становить близько 730 тисяч канадських доларів (542 тисячі доларів), що на 36% більше, ніж пʼять років тому.

The Village Україна За матеріалами:

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