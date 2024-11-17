У Канаді готуються до міграційного напливу після перемоги Трампа — Finance.ua

У Канаді готуються до міграційного напливу після перемоги Трампа Вчора 22:21 — Світ

У Канаді готуються до міграційного напливу після перемоги Трампа, Фото: freepik

Канадська поліція готується до можливого збільшення кількості шукачів притулку на тлі того, що американці почали переїжджати до Канади після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це пише Reuters.

У чому причина

За даними видання, майбутній президент США прийшов до влади частково завдяки обіцянці здійснити найбільшу депортацію в історії Америки.

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За словами сержанта Королівської канадської кінної поліції Чарльза Пуар’є, правоохоронці заздалегідь почали розробляти план дій на випадок міграційного напливу.

Він зазначив, що це може спричинити нелегальну міграцію у Квебек і Канаду.

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Пуар’є прогнозує, у найгіршому випадку люди будуть перетинати кордон у великих кількостях скрізь.

«Скажімо, у нас було 100 людей на день, які перетинали кордон, тоді це буде важко, тому що нашим офіцерам доведеться долати величезні відстані та всіх заарештувати», — розповів сержант.

У 2017 році, після першої перемоги Трампа, тисячі шукачів притулку перейшли кордон Канади поза офіційними пунктами пропуску.

Багато з них подали заявки на статус біженця, але процес легалізації нерідко супроводжувався складнощами.

Тим часом захисники іммігрантів заявляють, що люди, які переїжджають із США, щоб подати заяви про біженство, повинні пробратися непоміченими та ховатися протягом двох тижнів, перш ніж шукати притулку.

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«Коли ви не створюєте законних шляхів або коли ви створюєте лише шляхи, де людям доводиться робити неможливе, щоб отримати безпеку, ви знаєте, що, на жаль, люди намагатимуться зробити неможливе», — пояснив директор Центру для біженців у Монреалі Абдулла Дауд.

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