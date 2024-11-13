Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів)

276
Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів)
Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів)
Після оголошення результатів виборів у США у 2024 році американські користувачі Інтернету активно шукали можливості міграції в Європі.
Так, протягом 24 годин (з 5 по 6 листопада) загальний обсяг пошукових запитів американців щодо міграції та переїзду у VisaGuide. World зріс на 1514 відсотків, а Німеччина та Нідерланди були одними з найбільш популярних місць для переїзду.
Про це повідомляє Schengen.News.
За той самий період загальний трафік пошукових запитів, пов’язаних з імміграцією, зріс на 338 відсотків, оскільки користувачі досліджували найкращі країни Шенгенської зони для переїзду зі США.
Європейські напрямки, які американці шукають найчастіше
Згідно з даними Google Analytics, американські користувачі шукали багато місць для переїзду, а лідирували в цьому списку європейські країни.
Найбільш затребуваними були Ірландія, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Португалія.
Американці досліджували ці напрямки з різних причин — деякі були доступними, інші вирізнялися своїм теплим кліматом.
Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів)
Окрім європейських країн, американці також зацікавлені в переїзді до інших англомовних країн, таких як Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Австралія.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.