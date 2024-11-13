Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів) — Finance.ua

Перемога Трампа викликає сплеск переселення американців в Європу (країни зі списку лідерів)
Після оголошення результатів виборів у США у 2024 році американські користувачі Інтернету активно шукали можливості міграції в Європі.
Так, протягом 24 годин (з 5 по 6 листопада) загальний обсяг пошукових запитів американців щодо міграції та переїзду у VisaGuide. World зріс на 1514 відсотків, а Німеччина та Нідерланди були одними з найбільш популярних місць для переїзду.
Про це повідомляє Schengen.News.
За той самий період загальний трафік пошукових запитів, пов’язаних з імміграцією, зріс на 338 відсотків, оскільки користувачі досліджували найкращі країни Шенгенської зони для переїзду зі США.
Європейські напрямки, які американці шукають найчастіше
Згідно з даними Google Analytics, американські користувачі шукали багато місць для переїзду, а лідирували в цьому списку європейські країни.
Найбільш затребуваними були Ірландія, Швейцарія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Португалія.
Американці досліджували ці напрямки з різних причин — деякі були доступними, інші вирізнялися своїм теплим кліматом.
Окрім європейських країн, американці також зацікавлені в переїзді до інших англомовних країн, таких як Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та Австралія.
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