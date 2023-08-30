У Грузії запропонували обмежити росіянам видачу посвідок на проживання — Finance.ua
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У Грузії запропонували обмежити росіянам видачу посвідок на проживання

Світ
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У Грузії запропонували обмежити росіянам видачу посвідок на проживання
У Грузії запропонували обмежити росіянам видачу посвідок на проживання
Опозиційні депутати парламенту Грузії Роман Гоцирідзе та Хатія Деканоідзе запропонували тимчасово припинити видачу інвестиційних і короткострокових посвідок на проживання громадянам рф до кінця 2024 року.
Про це повідомляє Громадський мовник, пише Ехо Кавказу.
Гоцирідзе на своїй пресконференції заявив, що він уже зареєстрував відповідний законопроєкт у парламенті.
Повідомляється, що іноземні громадяни у Грузії можуть подати заявку для отримання посвідки на придбання нерухомості за ринковою вартістю понад 300 тисяч доларів або інвестувати таку ж суму в економіку країни.
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Депутат заявив, що короткострокова посвідка на проживання надається також при купівлі нерухомості, ринкова вартість якої перевищує 100 тисяч доларів.
Він пояснив свою пропозицію тим, що наразі в країні «складна соціально-економічна ситуація», а громадяни країни масово залишають її, натомість велика кількість росіян, більшість із яких мають значні фінансові можливості, навпаки, переїжджають до Грузії.
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Зазначається, що з 2022 року по червень 2023 року лише громадяни росії купили в Грузії до 10 тисяч квартир, що свідчить про їх довгострокове проживання в країні.
Гоцирідзе заявив, що росіяни також створюють свої компанії та закуповують інші види нерухомості, окрім квартир. При цьому, за його словами, ціни на нерухомість значно зросли, що ускладнило купівлю та оренду квартири громадянами Грузії.
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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Грузія зайняла нейтральну позицію, відмовившись запровадити санкції проти кремлівського режиму та надати Києву військову допомогу. Водночас Тбілісі надає гуманітарну підтримку й прийняв українських біженців.
Станом на лютий поточного року громадяни країни-агресора вже відкрили у Грузії 100 тисяч банківських рахунків. росіяни також масово скуповують нерухомість у країні та відкривають бізнес.
При цьому прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна не запроваджуватиме прямих санкцій проти рф, оскільки, за його словами, це «завдасть шкоди» народу Грузії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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