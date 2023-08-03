Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до рф — Finance.ua

Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до рф Сьогодні 23:14 — Світ

Грузія обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до рф

Влада Грузії обмежила експорт і реекспорт американських автомобілів до росії з 1 серпня.

Про це повідомляє Ехо Кавказу

Служба доходів Мінфіну Грузії також заявила, що експорт та реекспорт до росії автомобілів, імпортованих із країн Євросоюзу, буде обмежений з 26 вересня, як це передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, затвердженим 23 червня.

Він забороняє ввозити до росії автомобілі з об'ємом двигуна понад 1 900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.

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Міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі наголошував, що торгівля легковими автомобілями є важливим джерелом прибутку для країни.

Водночас влада Грузії заявляє, що повністю дотримується міжнародних санкцій, але уряд не запроваджуватиме двосторонні санкції щодо росії, оскільки це не на користь країни.

Нагадаємо, Японія 28 липня розширила обмежувальні заходи проти росії.

Зокрема, передбачається заборона на поставки до рф нових та вживаних автомобілів із бензиновим і дизельним двигуном об'ємом понад 1900 кубічних сантиметрів, електричних та гібридних транспортних засобів, а також шин для великих транспортних засобів.

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Укрінформ За матеріалами:

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