Грузія дозволила російській авіакомпанії чартерні рейси в країну — Finance.ua

Грузія дозволила російській авіакомпанії чартерні рейси в країну Сьогодні 15:34 — Світ

Грузія дозволила російській авіакомпанії чартерні рейси в країну

Грузинська влада дозволила російській авіакомпанії «Азимут» здійснювати чартерні рейси до країни.

Про це повідомив голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі в інтервʼю грузинському телеканалу «Імеді».

Дозвіл було видано Агентством цивільної авіації Грузії. «Перший рейс буде виконано 17 травня», — сказав Давіташвілі. Він уточнив, що це чартерні рейси.

За його словами, загалом заявки на виконання рейсів подали пʼять авіакомпаній, зокрема Georgian Airways.

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Решта заявок будуть розглянуті з урахуванням «найжорсткіших» вимог до дотримання міжнародних санкцій.

«Жодна з авіакомпаній, яка потрапила під санкції за чорним списком країн ЄС, жоден літак, підтримка якого припинена виробником, не виконуватиме польоти до Грузії», — наголосив Давіташвілі.

Нагадаємо, 10 травня президент країни-агресора путін скасував візовий режим для громадян Грузії та заборону на авіаперевезення із рф на територію Грузії.

Мінекономіки Грузії заявило, що влада країни дозволить прямі рейси російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції.

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