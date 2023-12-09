У Грузії новий рекорд із купівлі нерухомості росіянами — Finance.ua
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У Грузії новий рекорд із купівлі нерухомості росіянами

Нерухомість
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У Грузії новий рекорд із купівлі нерухомості росіянами
У Грузії новий рекорд із купівлі нерухомості росіянами
Із січня по листопад 2023 року громадяни росії купили в Грузії нерухомості більше, ніж за весь 2022 рік.
Про це повідомляє грузинське видання Business Media з посиланням на Мін'юст країни.
Зокрема, цього року росіяни придбали в Грузії 5780 квартир.
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Зросла і кількість куплених громадянами рф земельних ділянок у Грузії. Із січня до листопада 2023 року громадяни рф придбали 1872 ділянки.
Для порівняння, за весь 2022 рік: минулого року громадяни рф купили в Грузії 5424 квартири. Якщо додати до цього числа купівлі квартир тими, у кого є і російське, і грузинське громадянство, вийде 6062 квартири за 2022 рік.
Крім того, за весь 2022 рік росіяни купили 1625 ділянок у країні.
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Нагадаємо, раніше в опозиції пропонували обмежити надання посвідок на проживання для росіян, аргументуючи це, серед іншого, тим, що вони масово викуповують житло та іншу нерухомість і це призвело до зростання цін та вартості оренди для грузинських громадян.
Статистика за 2022 рік свідчить, що громадяни рф склали найбільшу частку серед людей, які протягом 2022 року в'їхали на територію Грузії і залишилися на тривалий час. Понад 40% житла, купленого в Грузії іноземцями, придбали саме росіяни.
Українці опинилися на третьому місці, після громадян Ізраїлю.
За матеріалами:
Економічна Правда
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