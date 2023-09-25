Грузія відмовляє росіянам у польотах через санкції — Finance.ua

Грузія відмовляє росіянам у польотах через санкції Сьогодні 09:14

Грузія відмовляє росіянам у польотах через санкції

У Грузії відмовили у дозволі на польоти авіакомпанії «росія», яка вже двічі зверталася із заявками. Про це заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії.

Причина відмов — знаходження авіакомпанії у чорному списку ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia

Як заявили в Агентстві цивільної авіації Грузії, авіакомпанії «росія» двічі відмовили у роботі в Грузії.

Перша відмова була 16 травня за заявкою на виконання рейсів за маршрутом москва-Тбілісі-москва. Другу відмову російський перевізник отримав 14 вересня. Вона стосувалася рейсів москва-Тбілісі-москва, москва-Батумі-москва та Санкт-Петербург-Тбілісі-Санкт-Петербург.

Причиною такого рішення Агентства є те, що авіакомпанія «росія» перебуває у чорному списку Євросоюзу.

«Відповідно, регулярні авіаперевезення у напрямку Грузії зазначена авіакомпанія не здійснюватиме. Польоти між Грузією та рф виконуються і виконуватимуться надалі лише тими авіакомпаніями, які не входять до чорного списку ЄС», — йдеться у повідомленні авіарегулятора.

Польоти також не здійснюватимуться на літаках, для яких виробники припинили технічну підтримку. Це означає обмеження доступу до технічної та льотної документації, а також забезпечення запасними частинами, зазначили в Агентстві.

У квітні 2022 року Європейська комісія включила до чорного списку 20 російських авіакомпаній через перереєстрацію літаків західного виробництва.

Тим часом на сайті московського аеропорту з’являється інформація про запуск рейсів до Тбілісі з 14 жовтня. У компанії пояснюють це тим, що сподіваються отримати дозвіл.

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