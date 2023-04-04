У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує — Finance.ua

У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує Сьогодні 12:14 — Особисті фінанси

У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує

Медичний провайдер Helsi у своєму додатку запустив новий сервіс термінових онлайн консультацій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Упродовж 15 хв від створення заявки пацієнт отримує консультацію у лікаря, за частої потреби у ліках — також електронний рецепт на рецептурні препарати. Це швидке рішення, коли сімейний лікар має щільний графік, а консультація, довідка чи е-рецепт потрібні негайно», — сказано в повідомленні.

Як працює новий сервіс

Електронний рецепт лікар може виписати на терміновій онлайн консультації. Але лише повторний. З нуля, перший рецепт, — лікар не випише. Адже у пацієнта до цього може не бути показань.

Тому якщо пацієнт запишеться на термінову онлайн консультацію — це не гарантія отриманого е-рецепту: все залежить від рішення лікаря.

Вартість послуги

Вартість консультації — 200 гривень, 2/3 коштів отримує лікар приватної практики, що надає послугу.

«Це допоможе пацієнтам за кордоном, які не можуть поспілкуватися з україномовним лікарем і терміново потребують консультації. За 5 хв пацієнт може отримати повторний е-рецепт і одразу йти з ним до аптеки. Термінову консультацію пацієнт може замовити також для членів родини. Переваги нового сервісу для лікарів — це додатковий дохід, за годину можна обслуговувати 4-ох пацієнтів», — додали в Helsi.

Нагадаємо, з квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. В українців залишилось багато питань з цього приводу, тому в МОЗ вирішили відповісти на головні з них.

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