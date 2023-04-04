У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує

Особисті фінанси
191
У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує
У Helsi з'явився сервіс термінових онлайн-консультацій лікаря: як це працює та скільки коштує
Медичний провайдер Helsi у своєму додатку запустив новий сервіс термінових онлайн консультацій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Упродовж 15 хв від створення заявки пацієнт отримує консультацію у лікаря, за частої потреби у ліках — також електронний рецепт на рецептурні препарати. Це швидке рішення, коли сімейний лікар має щільний графік, а консультація, довідка чи е-рецепт потрібні негайно», — сказано в повідомленні.

Як працює новий сервіс

Електронний рецепт лікар може виписати на терміновій онлайн консультації. Але лише повторний. З нуля, перший рецепт, — лікар не випише. Адже у пацієнта до цього може не бути показань.
Тому якщо пацієнт запишеться на термінову онлайн консультацію — це не гарантія отриманого е-рецепту: все залежить від рішення лікаря.

Вартість послуги

Вартість консультації — 200 гривень, 2/3 коштів отримує лікар приватної практики, що надає послугу.
«Це допоможе пацієнтам за кордоном, які не можуть поспілкуватися з україномовним лікарем і терміново потребують консультації. За 5 хв пацієнт може отримати повторний е-рецепт і одразу йти з ним до аптеки. Термінову консультацію пацієнт може замовити також для членів родини. Переваги нового сервісу для лікарів — це додатковий дохід, за годину можна обслуговувати 4-ох пацієнтів», — додали в Helsi.
Нагадаємо, з квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. В українців залишилось багато питань з цього приводу, тому в МОЗ вирішили відповісти на головні з них.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.