Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення — Finance.ua
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Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення

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Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення
Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення
В Україні з 1 квітня для придбання рецептурних лікарських препаратів додається цифровий інструмент — «е-рецепт».
Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я.
Там зазначили, що в українців залишилось багато питань з цього приводу, тому вирішили відповісти на головні з них.
Міф № 1. На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.
Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.
Міф № 2. Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.
Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший, зокрема, і при регулярному прийомі ліків.
Міф № 3. За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки.
За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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