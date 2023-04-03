Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення — Finance.ua

Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення Сьогодні 13:32 — Особисті фінанси

Електронний рецепт: у МОЗ розвіяли міфи щодо нововведення

В Україні з 1 квітня для придбання рецептурних лікарських препаратів додається цифровий інструмент — «е-рецепт».

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я.

Там зазначили, що в українців залишилось багато питань з цього приводу, тому вирішили відповісти на головні з них.

Міф № 1. На всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Ні, рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

Міф № 2. Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом.

Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший, зокрема, і при регулярному прийомі ліків.

Міф № 3. За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки.

За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

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