З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ — Finance.ua

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ Сьогодні 06:58 — Особисті фінанси

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ

З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров’я.

«Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта», — кажуть у міністерстві.

Як же дізнатися, на які ліки потрібен рецепт та чому він взагалі потрібен — розповідає МОЗ.

Тепер для придбання всіх ліків потрібен рецепт? Ні, МОЗ не розширює перелік рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом.

Які ліки є рецептурними

Рецептурні ліки — лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Цей перелік може включати зокрема:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Також до таких лікарських засобів відносять ліки, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування.

Саме тому призначати їх має тільки лікар. Адже лише медичний працівник може підібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість прийому ліків, які є безпечними та ефективними саме для вас, та запобігати можливим негативним наслідкам.

Як дізнатися, чи є конкретний лікарський засіб рецептурним

Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Інструкції всіх без винятку лікарських засобів містять вичерпну інформацію про медичне застосування лікарського засобу та його категорію (умови) відпуску.

Знайти інструкцію потрібного препарату ви можете, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України

Для цього необхідно:

У пошуковому рядку ввести назву лікарського засобу або його міжнародну непатентовану назву (іншими словами — діючу речовину). Відкрити реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка в таблиці). У профілі лікарського засобу знайти рядок «Умови відпуску». Якщо в інструкції зазначено «За рецептом», для відпуску такого лікарського засобу в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Що робити, якщо приймаєте рецептурний препарат на регулярній основі? Безумовною перевагою е-рецепта є те, що на відміну від паперового рецепта, вам не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити дистанційно.

Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо ваше лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування.

Для цього в системі обовʼязково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікуючого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Саме тому важливо завчасно перевірити інструкцію лікарських засобів, які ви вживаєте, та у разі якщо вони рецептурні — подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі зручно та безперешкодно придбати ліки в аптеці.

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