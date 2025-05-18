У Google Chrome інтегрують ШІ для боротьби з шахрайством — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Google Chrome інтегрують ШІ для боротьби з шахрайством

Технології&Авто
17
У Google Chrome інтегрують ШІ для боротьби з шахрайством
У Google Chrome інтегрують ШІ для боротьби з шахрайством
Google оголосив про оновлення функції розширеного захисту в браузері Chrome, де велика мовна модель Gemini Nano дасть змогу захистити користувачів від шахрайства.
Про це повідомляє Engadget.
Читайте також
У Google заявили, що мультимодальна велика мовна модель дозволяє Chrome захищати людей від шахрайства, з яким компанія раніше не стикалася.
«Gemini Nano ідеально підходить для цього завдяки своїй здатності аналізувати різноманітну та складну природу вебсайтів, допомагаючи нам швидше адаптуватися до нових шахрайських тактик», — сказано у заяві.

Як це працюватиме

Компанія сподівається незабаром представити цю функцію на пристроях Android і планує використовувати штучний інтелект проти різноманітних шахрайських загроз в майбутньому.
Читайте також
Наразі користувачі Android отримають кращий захист від шахрайських сповіщень у Chrome.
Для цього Google знову застосовує машинне навчання. Якщо система виявить підозріле сповіщення, Chrome покаже попередження й запропонує або переглянути його, або відписатися.
Якщо ж це було помилкове блокування, можна буде дозволити сповіщення від цього сайту надалі.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems