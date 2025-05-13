Google оновив логотип вперше за 10 років (фото) — Finance.ua
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Google оновив логотип вперше за 10 років (фото)

Технології&Авто
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Google оновив логотип вперше за 10 років (фото)
Google оновив логотип вперше за 10 років (фото)
Після останнього оновлення майже 10 років тому Google оновлює свій знаковий логотип «G».
1 вересня 2015 року компанія суттєво оновила свій логотип на сучасний шрифт під назвою Product Sans. Як частина цього, значок «G» змінився з малої білої літери «g» на синьому тлі на круглий дизайн, який ми бачимо вже протягом останніх 10 років.
«Це досить тонка зміна, яку можна і не помітити, особливо якщо ви найчастіше бачите значок на екрані смартфона», - уточнили на порталі. Там додали, що на сьогодні немає ознак того, що Google планує оновити свій основний логотип із 6 літер.
Google оновив логотип вперше за 10 років (фото)
Зараз Google оновлює іконку так, щоб більше не було чотирьох суцільних кольорових секцій. Замість цього червоний переходить у жовтий, жовтий у зелений, а зелений у синій.
Наразі ця нова іконка вже використовується у Пошуку Google для iOS, а у понеділок іконка з’явилася на Android у застосунку Google 16.18 (бета-версія).
Не схоже, що Google сьогодні оновлює свій головний логотип з шести літер, і не ясно, чи змінюються логотипи інших продуктів.
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