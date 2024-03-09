У Франції озвучили, що з військової техніки та на яку суму передали Україні від початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

У Франції озвучили, що з військової техніки та на яку суму передали Україні від початку повномасштабного вторгнення
Від початку повномасштабної російської агресії Франція передала Україні військову техніку на загальну суму у 2,615 млрд євро.
Про це йдеться в звіті міністерства оборони Франції.
У звіті зазначено, що обладнання та матеріали адаптовані до умов бойових дій, в яких перебувають Збройні сили України, а всі постачання відповідають трьом критеріям:
- забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання);
- відсутність послаблення власної армії;
- контроль ескалації.
Що увійшло до списку військової допомоги
До списку допомоги увійшли: стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше.
Зокрема, Франція надала:
- 250 бронеавтомобілів VAB;
- 38 бронеавтомобілів AMX10;
- більше мільйона набоїв до стрілецької зброї.
Цифри щодо ракет Crotale, Aster та SCALP засекречені.
Крім того, Париж надіслав 160 безпілотників та 10 систем для виявлення БПЛА. Також Україна отримала кілька комплексів ППО: дві ЗРК Crotale NG, шість ЗРК Mistral і одну установку ЗРК Samp/T.
Для ЗСУ передали чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.
Водночас Париж організував навчання 10 тис. українських військових у Франції та Польщі.
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