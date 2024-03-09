У Франції озвучили, що з військової техніки та на яку суму передали Україні від початку повномасштабного вторгнення — Finance.ua

У Франції озвучили, що з військової техніки та на яку суму передали Україні від початку повномасштабного вторгнення Сьогодні 22:36 — Світ

У Франції озвучили, що з військової техніки та на яку суму передали Україні від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабної російської агресії Франція передала Україні військову техніку на загальну суму у 2,615 млрд євро.

Про це йдеться в звіті міністерства оборони Франції.

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У звіті зазначено, що обладнання та матеріали адаптовані до умов бойових дій, в яких перебувають Збройні сили України, а всі постачання відповідають трьом критеріям:

забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання);

відсутність послаблення власної армії;

контроль ескалації.

Що увійшло до списку військової допомоги

До списку допомоги увійшли: стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше.

Зокрема, Франція надала:

250 бронеавтомобілів VAB;

38 бронеавтомобілів AMX10;

більше мільйона набоїв до стрілецької зброї.

Цифри щодо ракет Crotale, Aster та SCALP засекречені.

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Крім того, Париж надіслав 160 безпілотників та 10 систем для виявлення БПЛА. Також Україна отримала кілька комплексів ППО: дві ЗРК Crotale NG, шість ЗРК Mistral і одну установку ЗРК Samp/T.

Для ЗСУ передали чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.

Водночас Париж організував навчання 10 тис. українських військових у Франції та Польщі.

УНІАН За матеріалами:

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