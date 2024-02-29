Франція виступила проти конфіскації заморожених російських активів — Finance.ua

Франція виступила проти конфіскації заморожених російських активів Сьогодні 11:42 — Світ

Франція виступила проти конфіскації заморожених російських активів

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що конфіскація заморожених російських активів на суму близько $300 млрд буде законною. Таким чином стали очевидними глибокі розбіжності між країнами «Великої сімки».

Про це пише Reuters.

Ле Мер, виступаючи після зустрічі фінансових чиновників G7, відкинув позицію США і заявив, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для подальших дій і потрібна подальша робота.

Читайте також У Єврокомісії запропонували купувати зброю для України за прибутки від російських активів

«Ми не вважаємо, що цієї правової основи достатньо», — сказав він, додавши, що потрібний широкий міжнародний консенсус.

Він сказав, що будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом і вимагають підтримки всіх членів «Великої двадцятки» найбільших економік, серед яких росія, Китай та інші країни.

«Цю правову основу мають прийняти не лише європейські країни, не лише країни «Великої сімки», а й усі держави-члени світової спільноти, я маю на увазі всі держави-члени «Великої двадцятки», — сказав він.

Читайте також Швидке відновлення України: скільки дасть використання прибутків з активів рф

Незважаючи на публічні розбіжності, один західний чиновник заявив, що представники G7 твердо згодні з тим, що москва має сплатити завдану нею шкоду. Чиновник зазначив, що дедалі більше експертів упевнені, що існує законний шлях, який дозволяє конфіскувати заморожені активи.

Ле Мер заявив, що використання Європейським Союзом непередбачених прибутків від заморожених активів уже означає значний крок уперед, і цю думку підтримав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Лінднер заявив журналістам, що виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України в її війні проти москви, назвавши це «реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути реалізований швидко».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.