У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор — Finance.ua
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У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор

Енергетика
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У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор
У Фінляндії запускають на повну потужність найбільший в Європі ядерний реактор
На фінській атомній електростанції Олкілуото запускають на повну потужність третій енергоблок. Він почне регулярне вироблення електроенергії наступної ночі о 02:00 ночі.
Як повідомляє національна телерадіокомпанія Yle, електростанція була підключена до мережі в березні 2022 року і вже працювала на повну потужність.
Під час пробного запуску були перебої в роботі електростанції, і електроенергія вироблялася з різною потужністю через різні роботи з технічного обслуговування та випробувань. Тепер випробувальний етап закінчується і перебоїв в роботі станції більше не повинно бути.
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Реактор продовжить роботу на повній потужності в 1600 мегават (що значно більше за потужність першого і другого реакторів в 660 мегават і більше, ніж потужність будь-якого іншого реактора в Європі). Очікується, що після цього виробництво електроенергії буде ставати дедалі більш стабільним. Початок регулярного виробництва електроенергії на третьому енергоблоці не зробить роботу АЕС більш ризикованою, наголошують фахівці.
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Нагадаємо, атомна електростанція Олкілуото експлуатується з 1978 року. У 1980 році до енергосистеми був підключений другий енергоблок. У 2005 стартувало будівництво третього, чия потужність в 2,5 рази перевищує потужність першого і другого реакторів.
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Будівництво та введення в експлуатацію третього енергоблоку електростанції зайняло багато часу, в тому числі, через затримку проектних робіт.
Під час роботи енергоблоку у випробувальному режимі ціна на електроенергію в країні вже помітно знизилася. У довгостроковій перспективі ціни на електроенергію в Фінляндії можуть впасти ще нижче. На тлі завершення будівництва безлічі вітряних електростанцій і запуску Олкілуото-3 на повну в мережевій компанії Fingrid прогнозують, що у Фінляндії буде «найдешевша електроенергія в Європі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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