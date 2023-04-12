Атомні станції Європи все частіше відмовляються від російського урану — Finance.ua

Атомні станції Європи все частіше відмовляються від російського урану Сьогодні 03:24 — Енергетика

Державна уранодобувна компанія Казахстану «Казатомпром» готується до розширення видобутку, оскільки зростає попит із боку атомних електростанцій в Східній Європі, які прагнуть скоротити свою залежність від росії.

Про це пише Bloomberg

Деякі східноєвропейські АЕС, які раніше отримували збагачений уран із росії, хочуть укласти контракти з 2025 року, заявив генеральний директор «Казатомпрому» Єржан Муканов.

За його словами, геополітична невизначеність змінює потоки ядерного палива, спонукаючи деяких виробників електроенергії диверсифікувати постачання.

Цього року «Казатомпром» планує зберегти видобуток на колишньому рівні (близько 22 000 тонн), але почав готувати додаткові потужності для збільшення виробництва, щоб мати можливість задовольнити зростання попиту, сказав Муканов.

Крім того, «Казатомпром» планує відкрити цього року третій маршрут для експорту урану. До постачання через росію, а також через Каспійське море до Чорного додасться маршрут через один із китайських портів, розповів Муканов. За його словами, уран потрібен КНР і для власних потреб, оскільки він планує будівництво нових АЕС.

Казахстан намагається налагодити експорт енергоресурсів в обхід росії. Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав «диверсифікацію постачання енергоресурсів на світові ринки» пріоритетною метою країни. Цього року першу партію казахстанської нафти було відправлено через Азербайджан за Транскаспійським маршрутом.

Крім східноєвропейських країн, знизити залежність від «росатому» намагаються США. Торік Міністерство енергетики зробило пріоритетною метою розвиток власних потужностей зі збагачення урану, які мають почати роботу до 2025 року. Зараз у США діє лише один такий завод.

«Необхідно зробити наш ланцюг постачання незалежним — принаймні від росії», — заявила міністр енергетики Дженніфер Гренхолм.

У США росія постачає майже чверть палива, необхідного для 93 реакторів, що працюють. Також від «росатому» залежать європейські АЕС, зокрема у Франції, Угорщині, Словенії. Тому США та ЄС наразі не запровадили санкції проти «росатому».

На Казахстан припадає понад 40% світового видобутку урану.

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