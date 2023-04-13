Санкції США щодо Росатому – приклад для інших країн – Галущенко — Finance.ua

Санкції США щодо Росатому – приклад для інших країн – Галущенко Сьогодні 11:45 — Енергетика

Санкції США щодо Росатому – приклад для інших країн – Галущенко

Введені Державним департаментом США санкції щодо низки осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією «Росатом», мають стати прикладом для інших цивілізованих країн у відмові від співпраці з підприємствами ядерної галузі держави-терориста.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго нагадав, що ще на початку вересня 2022 року український Уряд застосував санкції проти понад 700 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією «Росатом».

«Сьогодні США стали другою державою, яка ввела обмежувальні заходи. Це важливе рішення, яке має стимулювати інші цивілізовані країни для остаточного розірвання зв’язків у ядерній галузі з країною, яка порушила всі принципи і основи ядерної та радіаційної безпеки», — зазначив він.

Герман Галущенко нагадав, що Україна вже налагоджує виробництво компонентів ядерного палива, що надалі сприятиме позбавленню залежності низки країн від росії у цій сфері.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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