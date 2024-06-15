У ДТЕК пояснили, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці — Finance.ua

У ДТЕК пояснили, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці
Українцям розповіли, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами Києва. Зазначається, що на критичну інфраструктуру припадає 25% електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.
«Її не можна обмежувати за будь-яких умов. Це лікарні, насосні станції, котельні, підприємства, що працюють на оборонний комплекс країни. Список обʼєктів затверджує місцева влада», — пишуть у компанії.
Решту 75% споживає побутовий сектор (багатоквартирні та приватні будинки), бізнес, соціально-побутова сфера та промисловість.
У ДТЕК додають, що населення споживає 40% всього обсягу електроенергії.
«ДТЕК Київські електромережі справедливо розподіляє доступний обсяг енергоспоживання між клієнтами і складає графік, згідно з яким світлом забезпечують усіх по черзі. Виняток становлять лише ті споживачі, які підключені до критичних об’єктів», — заявляють у компанії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок повідомив, що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати — протягом наступних років.
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