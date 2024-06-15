У ДТЕК пояснили, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці — Finance.ua

У ДТЕК пояснили, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці Сьогодні 11:30 — Енергетика

У ДТЕК пояснили, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами столиці

Українцям розповіли, як розподіляється доступна електроенергія між всіма споживачами Києва. Зазначається, що на критичну інфраструктуру припадає 25% електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

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«Її не можна обмежувати за будь-яких умов. Це лікарні, насосні станції, котельні, підприємства, що працюють на оборонний комплекс країни. Список обʼєктів затверджує місцева влада», — пишуть у компанії.

Решту 75% споживає побутовий сектор (багатоквартирні та приватні будинки), бізнес, соціально-побутова сфера та промисловість.

У ДТЕК додають, що населення споживає 40% всього обсягу електроенергії.

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«ДТЕК Київські електромережі справедливо розподіляє доступний обсяг енергоспоживання між клієнтами і складає графік, згідно з яким світлом забезпечують усіх по черзі. Виняток становлять лише ті споживачі, які підключені до критичних об’єктів», — заявляють у компанії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок повідомив , що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати — протягом наступних років.

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