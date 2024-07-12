У ДТЕК Енерго пояснили, чому неможливо швидко відновити побиті ворожими ракетами ТЕС — Finance.ua
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У ДТЕК Енерго пояснили, чому неможливо швидко відновити побиті ворожими ракетами ТЕС

Енергетика
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У ДТЕК Енерго пояснили, чому неможливо швидко відновити побиті ворожими ракетами ТЕС
У ДТЕК Енерго пояснили, чому неможливо швидко відновити побиті ворожими ракетами ТЕС
Найбільший приватний власник ТЕС в Україні — компанія ДТЕК Енерго — втратила 90% своїх енергогенеруючих потужностей, якщо порівняти те, з чим вона проходила зиму до того, що залишилось після останнього обстрілу.
Про це в інтерв’ю NV розповів Ільдар Салєєв, гендиректор ДТЕК Енерго.
Відновлення потужностей відбувається кожного дня і цілодобово, додав він. Але щоб повністю відремонтувати ці обсяги, потрібен не один рік.
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«Для деяких речей, щоб відновити, потрібно закуповувати обладнання, термін виготовлення якого 9−12 місяців. Тож навіть постачання обладнання займає щонайменше рік. А ще його треба встановити, налагодити і так далі, — пояснив Салєєв. — Тому повноцінне відновлення — це не один рік, воно не буде закінчено в цьому році, воно буде тривати й у 2025-му».
Технічно, за словами гендиректора ДТЕК Енерго, можливо відновити до кінця року близько половини з того, що втрачено.
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«Але це залежить від того, які будуть ресурси для відновлення, і від нових обстрілів», — додав він.
«Торік ми відновили 10 енергоблоків після зими 2022−2023 років. І ці усі 10 енергоблоків, які ми відновили, втратили цього року після обстрілів, — пояснив Салєєв. — Деякі з блоків на одній станції ми тричі відновлювали, і тричі по ньому прилітало і ми його втрачали».
За матеріалами:
НВ
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