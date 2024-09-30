У дохід держави передали близько 2 млрд грн компанії, пов’язаної з 1xBet — Finance.ua

У дохід держави передали близько 2 млрд грн компанії, пов’язаної з 1xBet Сьогодні 10:15 — Кримінал

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції щодо стягнення активів компанії Sia royal pay Europe, пов’язаної з рф.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

«У дохід держави передано не лише мільярдні активи компанії „Sia royal pay Europe“, пов’язаної з рф, а й відсотки від їх управління», — сказано в повідомленні.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня 2024 року задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції про застосування санкцій у виді стягнення активів у дохід держави. Мінюст просив додати відсотки в рішенні Вищого антикорупційного суду від 31 травня поточного року щодо передачі у дохід держави цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Таким чином після апеляції у дохід держави стягнуто цінні папери, кошти на банківських рахунках та відсотки від управління такими активами Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на загальну суму близько 2 млрд грн.

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Нагадаємо, під час розслідування співробітники ДБР встановили звʼязок компанії-нерезидента «Sia royal pay Europe» із російським букмекером «1xBet», представленого в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія», та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави в умовах запровадженого правового режиму воєнного стану.

Наразі Указом Президента України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до юридичної особи-нерезидента «Sia royal pay Europe» строком 5 років. У свою чергу, до ТОВ «Твоя беттінгова компанія» Указом Президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції строком 50 років.

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