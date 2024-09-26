ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова — Finance.ua
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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова

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ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова
ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Усманова
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів про конфіскацію майна.
Про це повідомила заступниця міністра Інна Богатих у Facebook.
Мова йде про залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість — понад 2 млрд. грн.). А також про 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» — IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
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«Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом із політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України», — написала Богатих.
Рішення ВАКС було ухвалене 25 вересня і ще не вступило в силу. На нього може бути подана апеляція.

Довідка Finance.ua:

  • Алішер Усманов — російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США.
  • Усманов є засновником Групи «USM» та спільно зі Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч та Володимиром Стершинським, здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які діють у стратегічних для економіки рф галузях — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі «Металоінвест» та «Мегафон».
За матеріалами:
Finance.ua
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