Не лише Моршинська: Мінʼюст хоче конфіскувати всі активи Фрідмана, Авена та Косогова в Україні — Finance.ua

Не лише Моршинська: Мінʼюст хоче конфіскувати всі активи Фрідмана, Авена та Косогова в Україні Сьогодні 09:45

Міністерство юстиції України 25 вересня подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави низки активів, які належать російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену, Андрію Косогову та компанії Rissa Investments Limited.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінʼюсту.

Міністерство юстиції України просить стягнути в дохід держави:

82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»,

86,2264% частки статутного капіталу ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Сенс Діджитал», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Альфа»

100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»,

100% частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», ДП «Нова.Ком»,

3,343 445% від загальної кількості акцій ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво»,

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«Фрідман М.М., Авен П.О. та Косогов А.М. є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп». Компанія «Rissa Investments Limited» є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, російської федерації та Грузії, та разом з компанією «Rissa Investments Limited» утворюють Групу компаній «Боржомі», — йдеться в повідомленні Мін’юсту.

Наприкінці 2022 року за позовом БЕБ суд заарештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Вони виробляють мінеральні води під брендами «Моршинська», «Миргородська», «Моршинська Лимонада», енергетик «Воля», а також води Aqua Life та «Аляска». Серед акціонерів компанії — Фрідман і партнери. Їхня частка у компанії зменшилася з 55,8% до 49,99% влітку 2022-го.

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