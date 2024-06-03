Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Кримінал
44
Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet
Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet
Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави активи компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з рф. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило зв’язок компанії Sia Royal Pay Europe із російським букмекером 1xBet, представленим в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія», а також з іншими компаніями та особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам і національній безпеці в умовах воєнного стану.
Читайте також
Також було підтверджено, що на українських банківських рахунках Sia Royal Pay Europe знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження.
У січні 2023 року Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки про запровадження на 5 років економічних обмежень проти Sia Royal Pay Europe. Також глава держави увів у дію рішення РНБО про запровадження на 50 років санкцій проти «Твоєї беттінгової компанії».
Читайте також
На підставі ухвал суду ДБР у червні 2023 року арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління АРМА разом із наданням значного масиву доказів та зверненням Міністерства юстиції з позовом про стягнення активівSia Royal Pay Europe у дохід держави відповідно до норм Закону України «Про санкції».
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.