Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet — Finance.ua

Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet Сьогодні 13:30 — Кримінал

Україна конфіскувала активи компанії, пов’язаної з російським букмекером 1xBet

Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави активи компанії Sia Royal Pay Europe, пов’язаної з рф. У дохід держави стягнуто цінні папери та кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило зв’язок компанії Sia Royal Pay Europe із російським букмекером 1xBet, представленим в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія», а також з іншими компаніями та особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам і національній безпеці в умовах воєнного стану.

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Також було підтверджено, що на українських банківських рахунках Sia Royal Pay Europe знаходяться кошти, пов’язані з російським бізнесом та капіталом, на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті без відповідного підтвердження джерел їхнього походження.

У січні 2023 року Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки про запровадження на 5 років економічних обмежень проти Sia Royal Pay Europe. Також глава держави увів у дію рішення РНБО про запровадження на 50 років санкцій проти «Твоєї беттінгової компанії».

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На підставі ухвал суду ДБР у червні 2023 року арештувало ці кошти та здійснило їх передачу в управління АРМА разом із наданням значного масиву доказів та зверненням Міністерства юстиції з позовом про стягнення активівSia Royal Pay Europe у дохід держави відповідно до норм Закону України «Про санкції».

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