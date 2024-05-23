ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 мільйонів — Finance.ua

ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 мільйонів Сьогодні 11:15 — Кримінал

ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 мільйонів, dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як сказано в повідомленні, комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році «домовились» із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість, скориставшись недбалістю командира військової частини, уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру військової частини за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), його заступнику за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років позбавлення волі.

Також повідомлено про підозру:

директору одного із підприємства за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

заступнику директора іншого підприємства ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Досудове розслідування триває, здійснюється документування інших фактів протиправної діяльності вказаних осіб. Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів — тримання під вартою.

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