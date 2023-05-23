У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція — Finance.ua

У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція
Тепер у «Дії» можна замінити водійське посвідчення за кілька кліків. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Сьогодні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.
«Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України», — сказано в повідомленні.
У яких ситуаціях треба обміняти посвідчення водія:
- закінчився термін дії наявного у водія документу;
- написи на бланку затерлись і не читаються;
- водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать);
- за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.
У яких ситуаціях треба відновити посвідчення водія:
- посвідчення водія було втрачено чи знищено;
- документ викрали тощо.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ще у березні 2022 року розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв’язку з запровадженням воєнного стану. Тобто, водій допускається до керування транспортними засобами за умови наявності в нього посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, термін дії якого закінчився.
Також на час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою. Графа про групу крові водія може залишатися незаповненою зараз — це не впливає на чинність документу. Саме тому при замовленні послуги в Дії немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.
Як подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:
- перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;
- оберіть причину заміни документа;
- підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;
- оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);
- оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;
- підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;
- підпишіть заяву;
- сплатіть за послугу.
Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хв варто сплатити за послугу, інакше заява анулюється.
«І все — слідкуйте за статусом заявки і після виготовлення прямуйте до обраного сервісного центру МВС, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення», — додали в МВС.
Обмін Е-посвідчення на звичайне пластикове посвідчення водія із його відображенням також у Дії та Електронному кабінеті водія відбувається так само, як і обмін звичайного на звичайне.
Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною