У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція — Finance.ua

У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У "Дії" з’явилася послуга з обміну та відновлення водійського посвідчення: інструкція

Тепер у «Дії» можна замінити водійське посвідчення за кілька кліків. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Сьогодні послуга обміну і відновлення посвідчення водія стала доступною в Дії. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

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«Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України», — сказано в повідомленні.

У яких ситуаціях треба обміняти посвідчення водія:

закінчився термін дії наявного у водія документу;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім'я, по-батькові, стать);

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

У яких ситуаціях треба відновити посвідчення водія:

посвідчення водія було втрачено чи знищено;

документ викрали тощо.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ще у березні 2022 року розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв’язку з запровадженням воєнного стану. Тобто, водій допускається до керування транспортними засобами за умови наявності в нього посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, термін дії якого закінчився.

Також на час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою. Графа про групу крові водія може залишатися незаповненою зараз — це не впливає на чинність документу. Саме тому при замовленні послуги в Дії немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.

Як подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в Дії:

перейдіть до меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія» або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть «Замінити посвідчення»;

оберіть причину заміни документа;

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

підпишіть заяву;

сплатіть за послугу.

Після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія протягом 10 хв варто сплатити за послугу, інакше заява анулюється.

«І все — слідкуйте за статусом заявки і після виготовлення прямуйте до обраного сервісного центру МВС, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли Дія надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення», — додали в МВС.

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Обмін Е-посвідчення на звичайне пластикове посвідчення водія із його відображенням також у Дії та Електронному кабінеті водія відбувається так само, як і обмін звичайного на звичайне.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

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