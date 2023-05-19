У МВС попередили про заміну посвідчень водіїв в Україні — Finance.ua

У МВС попередили про заміну посвідчень водіїв в Україні Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

У МВС попередили про заміну посвідчень водіїв в Україні

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ України звернулося з попередженням до водіїв по всій країні, наголосивши на необхідності заміни певних типів водійських посвідчень на оновлені версії.

Згідно з повідомленням Центру надання первинних сервісних послуг МВС, посвідчення водія встановленого зразка, термін дії якого становить два роки, підлягає заміні після закінчення терміну його дії, починаючи з наступного дня після закінчення дворічного періоду.

У разі введення воєнного стану водії, які бажають замінити посвідчення, повинні будуть надати паспорт, податковий код та старе водійське посвідчення, термін дії якого закінчився. Однак, якщо за час дії тимчасового посвідчення водій не накопичив більше двох штрафів, повторно подавати вищезгадані документи не потрібно, а нове посвідчення буде видано без будь-яких ускладнень.

Раніше процес отримання нової ліцензії передбачав подання медичної довідки встановленого зразка. Однак ця вимога тимчасово скасована у зв’язку з діючим воєнним станом. Таким чином, процес отримання нового посвідчення значно спростився для водіїв.

Якщо водій ще не встиг обміняти своє тимчасове посвідчення на нове, він може продовжувати користуватися ним до скасування воєнного стану.

Крім того, важливо зазначити, що посвідчення, термін дії якого закінчився, залишається юридично дійсним на території України.

Важливо підкреслити, що обмін водійських посвідчень стосується виключно певних типів посвідчень і не поширюється на всіх водіїв. Рекомендуємо водіям звернутися до місцевих сервісних центрів, щоб з’ясувати, чи потрібно їм проходити процедуру обміну посвідчень.

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На завершення, Міністерство внутрішніх справ України закликає водіїв пам’ятати про необхідність заміни певних типів посвідчень водія на посвідчення оновленого зразка. Скасування вимоги щодо медичної довідки на період воєнного стану спростило процес отримання нових посвідчень. Вкрай важливо, щоб водії були добре поінформовані про ці зміни для забезпечення плавного переходу та уникнення будь-яких потенційних ускладнень з їхніми посвідченнями.

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Avtosota За матеріалами:

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