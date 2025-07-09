У «Дії» незабаром з’явиться послуга для поранених військових — Finance.ua
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У «Дії» незабаром з’явиться послуга для поранених військових

Особисті фінанси
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У «Дії» незабаром з’явиться послуга для поранених військових
У «Дії» незабаром з’явиться послуга для поранених військових
У липні в застосунку «Дія» з’явиться нова цифрова послуга для українських військових під назвою «Шлях пораненого». Цей інструмент автоматизує процес документообігу та виплат для поранених бійців, спрощуючи доступ до державної допомоги.
Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова у коментарі Новини.LIVE.
За словами Калмикової, проєкт є частиною ширшого ветеранського напряму цифровізації, який реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.
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Його мета — об’єднати всі наявні сервіси для ветеранів під одним цифровим інтерфейсом, аби кожен захисник міг легко орієнтуватися в правах та можливостях, які надає держава.
Уже зараз у розділі «Послуги для ветеранів» у «Дії» доступна низка сервісів, зокрема, пошук медичних закладів для реабілітації, запис до сімейного лікаря чи психолога, подання заявок на обслуговування. Уся інформація структурується так, щоб спростити навігацію для військовослужбовців і не дати їм «загубитися» серед бюрократичних процедур.
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Окремо Калмикова відзначила важливість роботи фахівців із супроводу ветеранів — на сьогодні їх понад 1400, і вони вже надали близько 260 тисяч консультацій.
«Ми зараз працюємо над тим, щоб у кожній громаді були фахівці. І, власне, до кінця тижня ми вже будемо бачити, що громади відкривають посади, отримують субвенції і наймають цих фахівців», — зауважила міністерка.
За матеріалами:
Novyny.live
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