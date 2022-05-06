У деяких містах Польщі скасували одну з безкоштовних послуг для українців — Finance.ua

У Любліні українці можуть їздити в транспорті безкоштовно. Втім, фінансувати для них квитки будуть органи місцевого самоврядування з-за кордону. Варшава зберігає послугу безоплатного проїзду для громадян України до кінця травня.
Громадський транспорт у Європі
Більшість європейських країн від початку війни підтримали українських біженців та запровадили для них безкоштовний проїзд в автобусах, трамваях, метро та на залізниці.
У Польщі в різних містах різні тарифи на проїзд, але система оплати всюди однакова. Є квитки одноразові з можливістю пересадки, є на певний проміжок часу, добові та проїзні. Квиток діє в різних видах транспорту, ціни стартують від 3,4 злотого (24 грн) до 24 злотих (166 грн).
Подібна система діє в Чехії, де продають квитки одразу на всі види громадського транспорту. Можна купити квиток на 30 хвилин, на 90 хвилин, на добу та на 3 дні. Вартість коливається від 30 до 330 крон (40–434 грн).
У Словаччині квитки є одноразові, добові, а також проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси. Відповідно до зонування та часу поїздки, вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).
У Німеччині можна купити:
квиток на 4 поїздки на 3 найближчі станції за 6 євро (195 гривень);
разовий квиток на 3 зупинки за 2 євро (65 гривень);
разовий квиток на 2 години за 3 євро (97 гривень);
купити 4 поїздки тривалістю до 2 годин за 9,4 євро (305 гривень).
Окремо продають додаткові квитки на пересадку за 1,8 євро (58 гривень) і проїзні на 24 години за 8,8 євро (285 гривень).