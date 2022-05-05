У Польщі підвищать середню зарплату: як це вплине на українців за кордоном — Finance.ua
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У Польщі підвищать середню зарплату: як це вплине на українців за кордоном

Вчора 08:32Особисті фінанси
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На початку травня у Польщі оприлюднять дані про новий рівень середньої заробітної плати на 2023 рік. Він зросте на понад 400 злотих (близько 2,6 тис. грн). Таке підвищення є рекордним, і воно також вплине і на заробітки українців за кордоном, пише Сьогодні.

Підвищення мінімалки відбудеться двічі

Вперше у Польщі підвищення середньої зарплати відбудеться двічі на рік. Це зроблять через надто високий рівень інфляції.
Мінімалка у Польщі визначається затвердженими в законі правилами та формулами. Поки офіційно суму не назвали, однак підрахувати її можна самостійно.
Згідно з такими підрахунками, вже з 1 січня 2023 року середня зарплата становитиме 3 416,30 злотих брутто (сума, яка вказується у трудовому договорі). За нинішнім курсом це приблизно 22,5 тис. грн.

Як це вплине на українців

Зростання мінімалки не означає зростання доходу у всіх працівників. Проте такі зміни у Польщі позначаться на українцях позитивно. Експерти розповіли виданню UBR, що українці найчастіше якраз і отримують мінімалку.
Тому варто очікувати, що зарплати підвищаться. Однак є нюанси.
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Інколи українців оформлюють на мінімальну зарплату, а зверху доплачують певні суми. Тому якщо її рівень підвищиться, то роботодавець може додаткові виплати тепер давати офіційно, що ніяк не змінить дохід працівника, або ж виплачувати і нову мінімальну зарплату, і додаток.

Яких фахівців зараз шукають у Польщі

Найбільше вакансій у Польщі є у сфері будівництва та виробництва. Однак найвищі зарплати, з п’яти найзатребуваніших робітників, саме у водіїв.
Загалом, у Польщі найбільше людей шукають у такі сфери і готові платити їм такі зарплати:
  • виробництво/склад — 30 335 грн;
  • будівництво/ремонт — 36 480 грн;
  • гастрономія — 27 865 грн;
  • водії — 45 280 грн;
  • торгівля — 24 380 грн.
Водночас у березні 2022 року у Польщі було півтори тисячі оголошень про роботу, а вже в квітні їх було лише 700.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами: Сьогодні
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