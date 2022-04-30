У Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців — Finance.ua
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У Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців

Вчора 15:13Особисті фінанси
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Українським біженцям, які під час війни перебувають у Польщі, продовжили можливість безкоштовного проїзду у поїздах ще на один місяць.
У компанії уточнюють, що безоплатний проїзд у поїздах країни діятиме до 31 травня 2022 року включно.
Також загальні правила проїзду не змінилися. Як і раніше, без оплати за проїзд їздити потягами польської залізниці зможуть такі категорії біженців з України:
  • жінки;
  • діти віком до 18 років;
  • чоловіки та жінки з інвалідністю незалежно від віку;
  • всі люди старші за 60 років.
Право безкоштовного проїзду надається виключно тим, хто перетнув кордон Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як скористатися безкоштовним проїздом у поїздах Польщі

Щоб користуватися потягами PKP Intercity, українські біженці мають взяти безкоштовний квиток у касі або у кондуктора. При цьому треба пред’явити закордонний паспорт, де має стояти штамп про дату перетину кордону (не раніше 24 лютого 2022 року) або інший документ, що посвідчує особу: внутрішній український паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток.
Але якщо у касі ви показуєте не закордонний паспорт, а інший документ, тоді потрібно надати підтвердження про отримання номера PESEL з поміткою UKR або пред’явити квиток (паперовий або в смартфоні) на потяг з України до Польщі (з іменем та прізвищем пасажира).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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