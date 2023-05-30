У Держприкордонслужбі пояснили "заборону виїзду за кордон 17-річних юнаків" — Finance.ua
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У Держприкордонслужбі пояснили "заборону виїзду за кордон 17-річних юнаків"

Казна та Політика
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У Держприкордонслужбі пояснили "заборону виїзду за кордон 17-річних юнаків"
У Держприкордонслужбі пояснили "заборону виїзду за кордон 17-річних юнаків"
В мережі поширили інформацію про те, що в Україні хочуть заборонити виїзд за кордон 17-річних юнаків.
Тепер з’явилось офіційне роз’яснення щодо цього від Держприкордонслужби.
У відомстві зауважили, що вимушені внести роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків з України під час дії воєнного стану, адже низка інформресурсів повідомила неправдиву інформацію.
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«У зв’язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз’яснення», — йдеться у повідомленні ДПСУ.
Там зазначили, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків).
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«На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються», — наголосили у відомстві.
До речі, немає й обмежень на виїзд із України для військовозобов'язаних жінок. Лише депутатки та чиновниці мають обмеження на перетин кордону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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