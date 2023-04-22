Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення — Finance.ua

Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення Сьогодні 11:03

Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення

У квітні українці стали більше їздити за кордон і навпаки. Чимало людей цікавляться, які зараз діють правила перетину кордону з дітьми.

Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон, повідомляє консульство України у Гданську.

Зазначається, що в умовах воєнного стану, який діє нині в Україні, діють інші правила. Але три з них залишаються без змін:

дозвільна система стосується лише виїзду з України, на в’їзд в Україну згода батьків не потрібна;

дозвільна система стосується лише дитини, якій менше 16 років. Особа, якій виповнилося 16 років може виїжджати з України самостійно;

дозвільна система стосується лише дитини, яка є громадянином України.

без нотаріально завіреної згоди другого з батьків: На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення абзацу 13 пункту 2-3 Правил, відповідно до яких виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється

у супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування ;

; за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Як зазначають у консульстві, зазвичай свідоцтва про народження вистачає, якщо записані в ньому прізвища та імена батьків та дитини відповідають прізвищам та іменам у паспортах.

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«Зверніть увагу, що статус баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима в такому випадку треба буде підтвердити оригіналами документів, що, мабуть, складніше, ніж отримати дозвіл хоча б одного з батьків на виїзд за кордон», — зауважують у відомстві.

Також дозвіл на виїзд за кордон не вимагається у разі виїзду дитини у супроводі іншої особи, яка отримала на це письмове повноваження (доручення) одного з батьків, засвідчене органом опіки і піклування.

У всіх інших випадках для виїзду дитини за кордон у супроводі іншої особи (сусідка, колега, подруга) необхідно мати доручення на виїзд дитини хоча б від одного з батьків.

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