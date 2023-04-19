Українці зможуть отримати допомогу за народження дитини за кордоном: що для цього потрібно — Finance.ua

Українці зможуть отримати допомогу за народження дитини за кордоном: що для цього потрібно
Відтепер батьки, у яких з’явився малюк під час їхнього тимчасового перебування за межами України, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини.
Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну.
Надання такої можливості обговорювалося на нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Вони були присвячені вирішенню проблемних питань українських громадян, які тимчасово перебувають за кордоном у зв’язку з російською агресією.
Як було раніше
Жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.
Що зміниться
Новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання.
Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.
Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
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