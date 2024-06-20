У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла

Енергетика
71
У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла
У Держенергонагляді допустили послаблення графіків відключення світла
В Україні можуть послабити графіки відключення світла вже у серпні. Такий прогноз пов’язаний з кількома причинами.
Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян в ефірі «Суспільного».
Він нагадав, що росіяни пошкодили та знищили частину українських об’єктів генерації і це призвело до дефіциту електроенергії. Така ситуація викликала потребу вводити відключення світла. Ситуація залишатиметься складною ще півтора місяці.
Читайте також
За словами Слободяна, зараз відбуваються планові ремонти на атомних енергоблоках. Вони забезпечують понад 50% потреб споживачів навіть з огляду на окупацію ЗАЕС.
Також він додав, що перелік об’єктів критичної інфраструктури в Україні, які не відключають від світла, планують поділити за сезонами — на літній та зимовий.
Читайте також
«Наразі до переліку включені серед іншого об’єкти, які є надзвичайно важливими протягом опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити із переліку, а з настанням холодів повернути до нього», — розповів голова Держенергонагляду.
Він уточнив, що ремонт атомних енергоблоків та нові правила електропостачання об’єктів критичної інфраструктури можуть призвести до покращення ситуації зі світлом у серпні.

Удари по енергосистемі: що може зробити Україна, щоб убезпечити себе від блекаутів 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.