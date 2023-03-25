У чому різниця між дебетовими і кредитними картками — Finance.ua

У чому різниця між дебетовими і кредитними картками 25.03.2023, 13:12 — Казна та Політика

Оформлення платіжної картки — одна з найпопулярніших банківських послуг. Платіжні картки бувають дебетові та кредитні. Кожен із цих двох видів має ряд своїх функціональних можливостей.

Про це пише Financial Literacy Ukraine.

При відкритті поточного рахунку в банку вам зазвичай пропонують отримати дебетову картку.

Дебетова картка — це картка, призначена для розрахунків власними коштами. Ці картки ще називають розрахунковими, тому що вони прив’язані до розрахункових банківських рахунків. На дебетові картки ви можете отримувати регулярні платежі: заробітну плату, стипендію, пенсію, або ж самостійно поповнювати її.

Окремим різновидом таких карток є дебетові картки із овердрафтом. Часто банки встановлюють овердрафт на зарплатні картки.

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Овердрафтом називають короткострокове кредитування банком розрахункового рахунку клієнта при недостачі або відсутності коштів. У такому разі після того, як власні кошти повністю витрачені, можна розрахуватись коштами у межах встановленого овердрафту.

Такий кредит надається банком під певний відсоток та погашається за рахунок поточних надходжень на картку.

Під час оформлення дебетової картки обов’язково ознайомтеся з комісіями щодо її обслуговування.

Кредитна картка — картка, завдяки якій ви можете здійснювати розрахунки за рахунок коштів, наданих банком у кредит.

Деякі банки дають можливість під час користування кредитною карткою використовувати лише банківські кошти, інші — дозволяють користуватися як вашими власними коштами, так і кредитними у межах кредитного ліміту.

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Перевага кредитних карток — наявність пільгового періоду, упродовж якого проценти на використані кредитні кошти нараховуються за пільговою ставкою. Така картка зручна тим, що не потрібно узгоджувати кредит кожного разу, коли знадобляться кредитні кошти.

Під час оформлення кредитної картки детально ознайомтеся з умовами користування кредитними коштами.

Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну дебетову картку без кредитної, — він уводить вас в оману та нав’язує послугу.

Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Клієнт має повне право відмовитися від нав’язаної кредитної картки.

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