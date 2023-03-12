Як відкрити рахунок у банку дистанційно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як відкрити рахунок у банку дистанційно

Особисті фінанси
55
Як відкрити рахунок у банку дистанційно
Як відкрити рахунок у банку дистанційно
Банки надають можливість відкрити поточний рахунок дистанційно.
Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.
«Якщо ви обрали банк, де б хотіли відкрити рахунок, дізнайтеся, як подати заявку віддалено. Це може бути заявка на офіційному сайті банку, встановлення застосунку мобільного банкінгу чи через інший канал зв’язку», — сказано в повідомленні.

Читайте також: Де зберігати гривню: 7 варіантів

Отримати платіжну картку обраного банку можна лише після того, як банк зможе ідентифікувати вашу особу.
Банки мають багато можливостей, щоб обслуговувати клієнтів дистанційно:
  • наприклад, співробітник банку зможе ідентифікувати вас через відеодзвінок. Використайте для цього смартфон або комп’ютер з камерою та мікрофоном, а копії документів надішліть на e-mail;
  • якщо ваш банк підключений до Системи BankID НБУ, ви зможете відкрити ще один рахунок в іншому банку. За вашої згоди банк надасть дані тому банку, з яким ви бажаєте почати працювати. Ідентифікація особи проводитиметься дистанційно на рівні банків, в яких вона обслуговується;
  • також банки пропонують ідентифікувати ваші дані за допомогою мобільного застосунку «Дія». Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації України.
Місце для вашої реклами
Як проходить процес ідентифікації:
  • банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в «Дії» через Систему BankID НБУ;
  • після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;
  • через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;
  • після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.
У такий спосіб банки можуть дистанційно перевірити дані клієнта, що містяться в державних реєстрах.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Подивитися варіанти 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.