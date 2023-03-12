Як відкрити рахунок у банку дистанційно — Finance.ua

Як відкрити рахунок у банку дистанційно Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Як відкрити рахунок у банку дистанційно

Банки надають можливість відкрити поточний рахунок дистанційно.

Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.

«Якщо ви обрали банк, де б хотіли відкрити рахунок, дізнайтеся, як подати заявку віддалено. Це може бути заявка на офіційному сайті банку, встановлення застосунку мобільного банкінгу чи через інший канал зв’язку», — сказано в повідомленні.

Отримати платіжну картку обраного банку можна лише після того, як банк зможе ідентифікувати вашу особу.

Банки мають багато можливостей, щоб обслуговувати клієнтів дистанційно:

наприклад, співробітник банку зможе ідентифікувати вас через відеодзвінок. Використайте для цього смартфон або комп’ютер з камерою та мікрофоном, а копії документів надішліть на e-mail;

якщо ваш банк підключений до Системи BankID НБУ, ви зможете відкрити ще один рахунок в іншому банку. За вашої згоди банк надасть дані тому банку, з яким ви бажаєте почати працювати. Ідентифікація особи проводитиметься дистанційно на рівні банків, в яких вона обслуговується;

також банки пропонують ідентифікувати ваші дані за допомогою мобільного застосунку «Дія». Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації України.

Як проходить процес ідентифікації:

банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в «Дії» через Систему BankID НБУ;

після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;

через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;

після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.

У такий спосіб банки можуть дистанційно перевірити дані клієнта, що містяться в державних реєстрах.

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