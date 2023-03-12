Як відкрити рахунок у банку дистанційно — Finance.ua

Як відкрити рахунок у банку дистанційно
Банки надають можливість відкрити поточний рахунок дистанційно.
Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.
«Якщо ви обрали банк, де б хотіли відкрити рахунок, дізнайтеся, як подати заявку віддалено. Це може бути заявка на офіційному сайті банку, встановлення застосунку мобільного банкінгу чи через інший канал зв’язку», — сказано в повідомленні.
Читайте також: Де зберігати гривню: 7 варіантів
Отримати платіжну картку обраного банку можна лише після того, як банк зможе ідентифікувати вашу особу.
Банки мають багато можливостей, щоб обслуговувати клієнтів дистанційно:
- наприклад, співробітник банку зможе ідентифікувати вас через відеодзвінок. Використайте для цього смартфон або комп’ютер з камерою та мікрофоном, а копії документів надішліть на e-mail;
- якщо ваш банк підключений до Системи BankID НБУ, ви зможете відкрити ще один рахунок в іншому банку. За вашої згоди банк надасть дані тому банку, з яким ви бажаєте почати працювати. Ідентифікація особи проводитиметься дистанційно на рівні банків, в яких вона обслуговується;
- також банки пропонують ідентифікувати ваші дані за допомогою мобільного застосунку «Дія». Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації України.
Як проходить процес ідентифікації:
- банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в «Дії» через Систему BankID НБУ;
- після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;
- через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;
- після цього клієнт зможе користуватися послугами банку.
У такий спосіб банки можуть дистанційно перевірити дані клієнта, що містяться в державних реєстрах.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
Подивитися варіанти 💳
Поділитися новиною