Хто та як обирає банк для зарплати — Finance.ua

Хто та як обирає банк для зарплати Сьогодні 10:34 — Фінтех і Картки

Хто та як обирає банк для зарплати

Роботодавці не мають права примушувати працівників отримувати заробітну плату у певному банку.

Про це нагадує Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці.

Як зазначається, працівник може вільно обирати банк для отримання заробітної плати.

«Статтею 22 Закону України „Про оплату праці“ визначено, що суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами», — сказано в повідомленні.

Виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством (частина перша статті 25 Закону України «Про оплату праці»).

Таким чином, законом не передбачено обов’язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати заробітної плати з банком, вказаним роботодавцем. У разі звернення працівника до суду, договір, який працівник вимушено уклав з банком під примусом роботодавця, може бути визнаний недійсним.

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